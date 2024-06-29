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«Искандер» нанес удар по месту разгрузки эшелона ВСУ с вооружением

В результате удара противник потерял бронетранспортеры М-113 производства США, топливозаправщики, ЗРК «Бук М1» и другой грузовой транспорт.
2024-06-29 21:51:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанес удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона с вооружением и техникой ВСУ в Запорожской области. Кадры работы комплекса опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.  

Удар был нанесен у населенного пункта Украинка в Запорожье, сообщили в ведомстве. В результате враг потерял американские бронетранспортеры М-113, топливозаправщики, ЗРК «Бук М1», боевую машину БМП-2, и другой грузовой автомобильный транспорт.

Контроль результатов огневого поражения осуществлялся с применением беспилотника «СуперКАМ».

Накануне российское оборонное ведомство также докладывало об уничтожении вражеского зенитно-ракетного комплекса С-300 ПС в Одесской области. Ведомство также распространило кадры уничтожения. 

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

#Искандер-М #ракетный удар #запорожская область #Потери врага #разгрузка эшелона
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