«Искандер» уничтожил украинский ЗРК С-300ПС в Одесской области

Расчет российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанес удар по вскрытой позиции украинского зенитно-ракетного комплекса С-300 ПС. Кадры уничтожения опубликовало Министерство обороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что вражеский ЗРК находился в поселке Великодолинское Одесской области. Ударом были уничтожены кабина боевого управления, низковысотный обнаружитель и радиолокационная станция РПН (радиолокатор подсвета наведения).

Поражение цели подтвердили средства объективного контроля.

Напомним, ранее в МО РФ сообщили, что российские военные уничтожили американскую пусковую установку РСЗО M270 MLRS в Шевченково. Удар наносился оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.