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«Искандер» уничтожил украинский ЗРК С-300ПС в Одесской области

Вражеский зенитно-ракетный комплекс находился в поселке Великодолинское.
2024-06-28 23:13:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанес удар по вскрытой позиции украинского зенитно-ракетного комплекса С-300 ПС. Кадры уничтожения опубликовало Министерство обороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что вражеский ЗРК находился в поселке Великодолинское Одесской области. Ударом были уничтожены кабина боевого управления, низковысотный обнаружитель и радиолокационная станция РПН (радиолокатор подсвета наведения).

Поражение цели подтвердили средства объективного контроля.

Напомним, ранее в МО РФ сообщили, что российские военные уничтожили американскую пусковую установку РСЗО M270 MLRS в Шевченково. Удар наносился оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Искандер #ЗРК #С-300ПС #МО РФ
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