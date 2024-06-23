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Украинский военнопленный рассказал о мобилизованных Киевом инвалидах

Со слов военнопленного Раденко, Киев безразборно мобилизует граждан с проблемами по здоровью в ряды ВСУ.
Услада Дубинина 2024-06-23 09:28:06
© Фото: Pool, Ukrainian Presidentia, Globallookpress

Власти Украины мобилизуют инвалидов в ряды ВСУ, об этом рассказал украинский военнопленный Андрей Раденко в беседе с корреспондентом «Известий». 

«Ну, конкретно инвалидов взяли всех. Приехал дядька какой-то, говорит: "Мне надо 20 человек". Пальцами тык, тык, тык, посадили в автобус и повезли», - сообщил Раденко.

Он уточнил, что сам является инвалидом по зрению. Со слов военнопленного, у него «плывет всё» во время стрельбы из-за повышенного глазного давления. Несмотря на проблемы со здоровьем, Раденко мобилизовали. 

Украинский пленный также рассказал о растерянности и беспомощности отряда после убийства командира снайпером ВС РФ. Бойцы ВСУ коллективно сдались российским военнослужащим. Он отметил, что для сохранения жизни единственным выходом из ситуации было сдаться. 

Ранее пленный украинский пограничник Алексей Гончар рассказал о нехватке еды на передовой. Он заявил, что боевики самостоятельно докупают еду и платят за проживание во время службы.

#в стране и мире #ВСУ #инвалиды #мобилизация #военнопленный
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