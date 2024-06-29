Развожаев сообщил о четырех пострадавших при ударе ВСУ по Севастополю

Во время утренней ракетной атаки ВСУ пострадали четыре жителя Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Они получили осколочные ранения легкой степени тяжести.

Всех пострадавших отвезли в больницу. Одного из них после осмотра отпустили домой.

Элементы ракет повредили три частных жилых дома. В нескольких квартирах трех многоквартирных домов взрывной волной выбило стекла. Кроме того, повреждены 7 автомобилей и мотоцикл.

Нарушенное после ракетного удара электроснабжение на нескольких улицах уже восстановили, сообщил глава города.

Ранее губернатор сообщал, что при утренней атаке пострадали три человека. Осколки сбитых ракет упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе.