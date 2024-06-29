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Развожаев сообщил о четырех пострадавших при ударе ВСУ по Севастополю

Повреждены несколько домов и квартир.
Владимир Рубанов 2024-06-29 18:32:04
© Фото: EMERCOM of Russia via Globallookpress.com

Во время утренней ракетной атаки ВСУ пострадали четыре жителя Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Они получили осколочные ранения легкой степени тяжести.

Всех пострадавших отвезли в больницу. Одного из них после осмотра отпустили домой.

Элементы ракет повредили три частных жилых дома. В нескольких квартирах трех многоквартирных домов взрывной волной выбило стекла. Кроме того, повреждены 7 автомобилей и мотоцикл.

Нарушенное после ракетного удара электроснабжение на нескольких улицах уже восстановили, сообщил глава города.

Ранее губернатор сообщал, что при утренней атаке пострадали три человека. Осколки сбитых ракет упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе.

#Украина #Севастополь #ВСУ #пострадавшие #ракетная атака #Балаклавский район
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