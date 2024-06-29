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В Иране назвали дату второго тура президентских выборов

За пост главы государства будут бороться кандидат от реформистов Масуд Пезешкиян и консерватор Саид Джалили.
Владимир Рубанов 2024-06-29 16:12:32
© Фото: Shadati XinHua, Global Look Press

Второй тур президентских выборов в Иране пройдет 5 июля, сообщили в избирательной комиссии страны. В нем встретятся кандидат от реформистов, бывший иранский министр здравоохранения Масуд Пезешкиян и бывший главный переговорщик по ядерной программе Тегерана консерватор Саид Джалили. Никто из них не набрал в первом туре больше 50% голосов.

Из 24,5 миллионов проголосовавших в пятницу Пезешкиан получил 10,4 миллиона голосов, а Джалили - 9,4 миллиона, сообщил представитель избирательной комиссии Мохсен Эслами.

Выборы показали самую низкую явку избирателей за всю историю Исламской Республики - около 40%. На президентских выборах 2021 года, на которых был избран Раиси, явка составила 48,8%, а на мартовских парламентских выборах явка составила 40,6%.

В истории Ирана был только один второй тур президентских выборов, напоминает Associated Press. Это случилось в 2005 году, когда Махмуд Ахмадинежад победил бывшего президента Акбара Хашеми Рафсанджани.

63-летний президент Ирана Ибрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета 19 мая. После этого были назначены внеочередные выборы.

#Выборы #Иран #президентские выборы #избирком #Ибрахим Раиси #Саид Джалили #Масуд Пезешкиян
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