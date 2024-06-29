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«Алые паруса» в Петербурге завершились проходом брига «Россия»

В честь выпускников также прогремели залпы салюта.
Елизавета Кондрикова 2024-06-29 01:47:13
© Фото: Artem Priakhin, Keystone Press Agency Globallookpress

Традиционный праздник выпускников в Санкт-Петербурге «Алые Паруса» завершился проходом брига «Россия» под алыми парусами, шествие сопровождалось водно-пиротехническим шоу.

Пока бриг проходил вдоль Дворцовой набережной, в том числе под разводными мостами - Троицким и Дворцовым, вчерашние школьники, по сложившейся традиции, загадывали желания. Помимо этого праздник увенчался залпами салюта.

Ранее перед выпускниками выступили ведущие артисты России - рэпер Мот (Матвей Мельникрв), Алсу, Люся Чеботина и другие. Концерт проходил на Дворцовой площади, в историческом месте города.

В том числе вчерашних школьников поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов, поприветствовав выпускников на пороге взрослой жизни. По его словам, петербургский праздник посетили жители разных субъектов России, стран СНГ и Африки.

#Россия #Санкт-Петербург #выпускной #нева #Александр Беглов #алые паруса
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