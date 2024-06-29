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В Петербурге на Дворцовой площади стартовал праздник «Алые паруса»

Выпускников поздравил губернатор города Александр Беглов, поприветствовав их на пороге взрослой жизни.
Елизавета Кондрикова 2024-06-29 00:35:09
© Фото: Artem Priakhin, Keystone Press Agency Globallookpress

Праздник «Алые паруса», собравший выпускников Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов России, начался на Дворцовой площади в историческом центре Петербурга. Вчерашних школьников поздравил с приветственной речью губернатор города Александр Беглов.

«Салют, выпускники, вечер добрый, наши наследники! Сегодня город и вся Россия приветствует вас на пороге взрослой жизни. Теперь вы все решаете сами», - цитирует РИА Новости слова Беглова.

Его слова предшествовали концерту на Дворцовой площади, следующим этапом праздничной программы станет проход брига «Россия» под алыми парусами вдоль Дворцовой площади.

Торжество «Алые паруса» ежегодно проходит в северной столице России. По словам губернатора, в этом году город выпустил около 130 тысяч именных билетов на праздник, его посетили молодые люди из 38 субъектов РФ, в том числе из стран СНГ, государств Африки и других регионов мира.

Ранее с поздравлениями к выпускникам обратился президент России Владимир Путин. Лидер призвал девушек и юношей утверждаться в будущей профессии, приносить пользу людям, служить родной стране, отдельно отметив важную роль педагогов в жизни каждого школьника.

#Санкт-Петербург #праздник #выпускной #Александр Беглов #алые паруса
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