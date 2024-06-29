МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Два жителя Курской области контужены и один ранен при обстреле ВСУ

Пострадавших доставили в больницы.
Владимир Рубанов 2024-06-29 14:55:15
© Фото: gubernator_46, Telegram

Вооруженные силы Украины обстреляли село Гуево Суджанского района Курской области, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов. Два человека получили контузию и попали в больницу.

Кроме того, после удара украинского коптера на дороге в Суджу был ранен водитель автомобиля - житель Кореневского района. Его направили в Курскую областную больницу на обследование и лечение.

Обстрелом в Гуево повреждены семь домов и три автомобиля, перебиты линия электропередач и газопровод. Аварийные службы начнут восстановительные работы, когда это будет безопасно. Врио губернатора пообещал помощь собственникам.

Сегодня пять человек погибли в результате атаки украинского дрона в деревне Городище. Беспилотник ударил по жилому дому. В числе погибших - двое детей. Еще два человека получили тяжелые ранения.

#беспилотник #бпла #Украина #Курская область #ВСУ #алексей смирнов #Обстрел #суджанский район #Суджа
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 