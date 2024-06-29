Два жителя Курской области контужены и один ранен при обстреле ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли село Гуево Суджанского района Курской области, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов. Два человека получили контузию и попали в больницу.

Кроме того, после удара украинского коптера на дороге в Суджу был ранен водитель автомобиля - житель Кореневского района. Его направили в Курскую областную больницу на обследование и лечение.

Обстрелом в Гуево повреждены семь домов и три автомобиля, перебиты линия электропередач и газопровод. Аварийные службы начнут восстановительные работы, когда это будет безопасно. Врио губернатора пообещал помощь собственникам.

Сегодня пять человек погибли в результате атаки украинского дрона в деревне Городище. Беспилотник ударил по жилому дому. В числе погибших - двое детей. Еще два человека получили тяжелые ранения.