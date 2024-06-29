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В аэропорту Екатеринбурга объявили «красный код» из-за ЧП с самолетом

Никто не пострадал, сейчас выясняются обстоятельства инцидента.
Ирина Егорова 2024-06-29 14:24:38
© Фото: uraltransprok, Telegram © Видео: CMSUTSKR, Telegram

В аэропорту Екатеринбурга введен особый режим работы после инцидента с пассажирским самолетом CRJ-200, который выкатился за пределы ВПП на расстояние около 10 метров. В воздушной гавани объявлен «красный код», передает Life.

«Предварительная причина авиационного инцидента- неблагоприятные погодные условия», - сообщает Центральный МСУТ СК России.

В результате происшествия пострадавших нет, обстоятельства инцидента уточняются.

Так называемый «красный код» позволяет попасть внутрь терминалов лишь пассажирам, имеющим билет. Также данное аварийное оповещение означает внезапное авиационное событие на аэродроме при наличии угрозы для жизни и здоровья пассажиров и экипажа. Либо когда нельзя дать однозначную оценку наличия или отсутствия угрозы.

#Самолет #Аэропорт #Екатеринбург #режим #работа #красный код
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