Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП в Екатеринбурге

Пассажирский самолет CRJ-200 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Екатеринбурга. Об инциденте сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Известно, что воздушное судно следовало рейсом Казань-Тобольск-Екатеринбург. На этапе пробега лайнер выкатился с полосы на расстояние около десяти метров.

«Пострадавших в результате авиационного события нет, обстоятельства происшествия устанавливаются», - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

На месте происшествия находится Свердловский транспортный прокурор, который координирует действия правоохранительных органов.

Транспортная прокуратура инициировала проверку случившегося, а также исполнения законодательства о безопасности полетов. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, отправляет и принимает самолеты.