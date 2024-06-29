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Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП в Екатеринбурге

На время ликвидации последствий инцидента аэропорт был закрыт, три самолета ушли на запасной аэродром.
Ян Брацкий 2024-06-29 13:31:28
© Фото: uraltransprok, Telegram

Пассажирский самолет CRJ-200 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Екатеринбурга. Об инциденте сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Известно, что воздушное судно следовало рейсом Казань-Тобольск-Екатеринбург. На этапе пробега лайнер выкатился с полосы на расстояние около десяти метров.

«Пострадавших в результате авиационного события нет, обстоятельства происшествия устанавливаются», - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

На месте происшествия находится Свердловский транспортный прокурор, который координирует действия правоохранительных органов.

Транспортная прокуратура инициировала проверку случившегося, а также исполнения законодательства о безопасности полетов. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, отправляет и принимает самолеты.

#Самолет #Аэропорт #МЧС России #ВПП #Екатеринбруг
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