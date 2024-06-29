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СК: пожар в общежитии в Балашихе мог произойти из-за курения

Пять человек погибли, еще трое пострадали.
Ирина Егорова 2024-06-29 12:50:57
© Фото: mchs_official, Telegram

Неосторожное обращение с огнем при курении могло стать причиной пожара в общежитии в Балашихе, который унес жизни пятерых человек.

«В результате пожара в Евросоюзе погибли пять человек, среди которых четыре женщины. В связи со смертью произошло отравление продуктами горения», - передает «360» со ссылкой на ГСУ СК России по Московской области.

Следователи продолжают работу над расследованием уголовного дела по ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». А именно, провели осмотр места пожара, назначили необходимые медицинские и пожарно-технические экспертизы.

Пожар возник в двухэтажном здании на Керамической улице, возгорание произошло в одной из квартир. Уточняется, что общежитие представляет собой здание старой постройки. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

#пожар #курение #СК РФ #причина #Уголовное дело #общежитие #Сигареты
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