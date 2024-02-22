Хренин: Украина сосредоточила более 100 тысяч человек у границ с Белоруссией

Украина стянула к границе с Белоруссией группировку численностью до 114 тысяч человек. Об этом сообщил глава Министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью телеканалу «Россия 24».

«На сегодняшний день порядка 112-114 тысяч эта группировка. Из них для непосредственной охраны украинско-белорусской границы привлекаются чуть больше-меньше 17 (тысяч. - Прим. ред.)», - сказал Хренин.

Министр добавил, что подобная украинская активность не требует ответного стягивания Вооруженных сил Белоруссии к северным границам.

Он также напомнил, что с августа 2023 года произошло шесть нарушений государственной границы страны, пообещав при необходимости сбивать нарушителей.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал о размещении у украинско-белорусской границы тысячи единиц техники НАТО, назвав пограничную ситуацию «неспокойной».