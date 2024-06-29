Соединенные Штаты принимают опасные решения из-за неудач армии Украины на поле боя, оценивая реакцию российской стороны, при этом обостряя отношения с Россией. Об этом пишет издание Responsible Statecraft.

Журналист Блейз Малли заявляет, что действия Вашингтона ведут к обострению отношений с Москвой.

«На каждом этапе администрация Байдена ждала и оценивала реакцию России, прежде чем принимать более опасные решения. В последние недели, возможно, из-за ухудшения положения Украины на поле боя, этот процесс ускорился», — говорится в публикации.

В качестве примера эскалации, журналист приводит сообщения о том, что Джо Байден «склоняется » к отмене «фактического запрета» на размещение американских подрядчиков на Украине. При этом Белый дом постепенно менял свою позицию относительно конфликта.

О риске эскалации конфликта на Украине было сказано ранее в диалоге шефа Пентагона США Ллойда Остина и министром обороны России Андреем Белоусовым.