Reuters: США 1 июля объявят о новом пакете помощи Киеву на $150 млн

Администрация американского президента Джо Байдена намерена уже в понедельник объявить о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи. Его размер составит 150 миллионов евро. Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух чиновников.

По данным издания, Вашингтон в рамках пакета помощи передаст ракеты-перехватчики HAWK. Также Киеву отправят 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы.

Напомним, ранее президент США Джо Байден и глава киевского режима Владимир Зеленский на полях саммита «Большой семерки» G7 в Италии подписали двустороннее соглашение по безопасности сроком на 10 лет. Документ направлен на усиление защиты Украины.

Вашингтон намерен предоставить Киеву долгосрочную материальную помощь, обучение и консультирование украинских военных, а также обеспечить необходимыми разведывательными данными. Стороны также признали, что Украине нужны значительные вооруженные силы и постоянные инвестиции в ВПК.