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Путин поздравил выпускников с окончанием школы

По словам российского лидера,  самое главное – реализовать свое призвание, найти дело по душе, тогда человеку будут под силу самые сложные задачи.
Ирина Егорова 2024-06-28 09:18:26
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников по всей стране с окончанием школы. В своем видеообращении он отметил, что для каждого это особый и волнующий момент начала совершенно нового этапа более взрослой и самостоятельной жизни.

«Прощаясь со школой, мы говорим спасибо своим педагогам. С самых первых школьных дней они были рядом, переживали за вас как за родных, поддерживали в трудную минуту, помогали поверить в себя», - сказал российский лидер.

Учителя всегда будут восхищаться такими качествами своих воспитанников, как целеустремленность, настойчивость, стремление обретать новые знания и навыки, утверждаться в будущей профессии, приносить пользу людям, служить родной стране, отметил президент.

«Самое главное – реализовать свое призвание, найти дело по душе. Тогда вам будут под силу самые сложные задачи, а ваши достижения будут вдохновлять других», - провозгласил Путин.

Глава РФ призвал девушек и юношей находить опору в семье и к продолжению лучших семейных ценностей. Путин пожелал выпускникам успехов, свершений, достижений и побед.

В ближайшие выходные праздничные выпускные вечера пройдут по всей стране для 11-классников. Масштабные гулянья состоятся в Парке Горького в Москве - он будет работать на вход только для выпускников. Ожидается, что праздник взрослой жизни там встретят около 40 тысяч человек. Из-за этого ряд улиц в столице будут перекрыты. 

#выпускной #Путин #Школы #поздравление #педагоги #окончание школы
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