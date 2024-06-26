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Путин: российскому флоту передадут более 40 судов в 2024 году

По словам президента, российский флот оснащается современными видами вооружения.
Сергей Лебедев 2024-06-26 23:31:06
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российский флот пополняется новыми кораблями и оснащается современными видами оружия. Также ведется ремонт и глубокая модернизация техники. Об этом заявил президент Владимир Путин во время совещания по вопросам кораблестроения.

«В 2022 году отечественные судостроители передали Минобороны 24 новых корабля и судна, в 2023 - 33, в 2024 планируется передать более 40», - добавил глава государства.

Президент также отметил, что флот необходимо защитить от возможных атак на дальних подступах к военно-морским базам и районам действия кораблей.

Напомним, недавно глава «Севмаша» Михаил Будниченко заявил, что российский флот в текущем году получит несколько подводных лодок. Они, по его словам, усилят ядерную триаду страны.

#Россия #ВМФ #флот #Кремль #Владимир Путин #Президент #Кораблестроение
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