МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ЦУР: у севастопольцев пытались выманить фото и видео атаки 23 июня

Анонимы представлялись продюсерами, редакторами СМИ, сотрудниками ФСБ или правоохранительных органов и обманным путем требовали с жителей материалы.
Ирина Егорова 2024-06-28 08:55:49
© Фото: Рetrov Sergeynews.ru, Global Look Press

ЦУР Севастополя сообщил о попытках обманным путем получить от местных жителей фото и видео прилетов по городу. Неизвестные представлялись севастопольцам продюсерами, редакторами СМИ, сотрудниками ФСБ или правоохранительных органов и запрашивали материал, сообщила в эфире местного телеканала СТВ руководитель Центра управления регионом Надежда Бохан.

Граждане показали местным властям подозрительные скрины переписок с неизвестными в Telegram и социальной сети «ВКонтакте».

«Неизвестные отправители в мессенджерах пытались связываться с горожанами, чтобы получить от них фото и видео происходящего в городе», - заявила Бохан.

Напомним, что 23 июня городской пляж в Севастополе был атакован ракетой ATACMS. По информации Минобороны РФ, одна из пяти ракет отклонилась от курса, взорвалась и ее осколки попали на пляж. В результате погибли четыре человека, в том числе двое детей, свыше 150 получили ранения.

Как сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев, в больницах на сегодняшний день остаются 42 пациента. Некоторые пострадавшие были транспортированы в московские лечебные учреждения. Московские врачи оценивают состояние девяти пациентов как стабильно тяжелое, девять пациентов в состоянии средней тяжести. Один ребенок продолжает находиться в тяжелом состоянии, написал Развожаев в своем Telegram-канале.

#фото #в стране и мире #Севастополь #ВСУ #атака #ЦУР #видео #обман #жители
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 