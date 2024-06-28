ЦУР: у севастопольцев пытались выманить фото и видео атаки 23 июня

ЦУР Севастополя сообщил о попытках обманным путем получить от местных жителей фото и видео прилетов по городу. Неизвестные представлялись севастопольцам продюсерами, редакторами СМИ, сотрудниками ФСБ или правоохранительных органов и запрашивали материал, сообщила в эфире местного телеканала СТВ руководитель Центра управления регионом Надежда Бохан.

Граждане показали местным властям подозрительные скрины переписок с неизвестными в Telegram и социальной сети «ВКонтакте».

«Неизвестные отправители в мессенджерах пытались связываться с горожанами, чтобы получить от них фото и видео происходящего в городе», - заявила Бохан.

Напомним, что 23 июня городской пляж в Севастополе был атакован ракетой ATACMS. По информации Минобороны РФ, одна из пяти ракет отклонилась от курса, взорвалась и ее осколки попали на пляж. В результате погибли четыре человека, в том числе двое детей, свыше 150 получили ранения.

Как сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев, в больницах на сегодняшний день остаются 42 пациента. Некоторые пострадавшие были транспортированы в московские лечебные учреждения. Московские врачи оценивают состояние девяти пациентов как стабильно тяжелое, девять пациентов в состоянии средней тяжести. Один ребенок продолжает находиться в тяжелом состоянии, написал Развожаев в своем Telegram-канале.