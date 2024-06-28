Колокольцев: Россия ждет от ООН оценки удара ATACMS по Севастополю

Россия ожидает от ООН четкой, принципиальной и взвешенной оценки удара ВСУ ракетами ATACMS по пляжу в Севастополе, заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на IV саммите руководителей органов полиции государств-членов ООН (UNCOPS 2024) в Нью-Йорке.

Также глава МВД обсудил с коллегами конфликт на Украине и отметил, что российская сторона продолжит доказывать правоту и эффективность своих действий.

Еще одной темой обсуждения стала работа миротворческих контингентов в условиях эскалации международных конфликтов. Миротворцы все чаще становятся заложниками дезинформации, что играет на руку недоброжелателям, подчеркнул министр ведомства.

«Все более актуальной становится проблематика противодействия дезинформации, ложным сведениям и данным, используемым с недружественными намерениями. Такого рода информация является частью пропагандистской работы деструктивных сил. Нередко выступает инструментом, действующим против миротворцев. А также может повлечь разделение "голубых касок" по категориям по надуманным предлогам», - заявил Колокольцев.

Также глава МВД добавил, что Россия настаивает на введении рамочных мандатов. Это необходимо, поскольку зачастую миротворцы вынуждены работать вместо полиции на местах, что еще больше втягивает их в конфликты.

Ранее постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя заявил, что отсутствие значимой реакции на теракт ВСУ в Севастополе со стороны Секретариата ООН вызывает у России сожаление. Эта ситуация, по его словам, являет собой яркий пример двойных стандартов.