МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Байден и Трамп впервые в истории США проведут теледебаты без зрителей

Встреча кандидатов в президенты США состоится 28 июня в 04:00, одним из нововведений также станет отключение микрофона кандидата, пока выступает его соперник.
Елизавета Кондрикова 2024-06-28 00:07:30
© Фото: VANNICELLI GRILLOTTI, HOCH ZWEI Globallookpress

Впервые в истории проведения телевизионных предвыборных дебатов в США на встрече действующего президента страны Джо Байдена и экс-лидера Дональда Трампа в зале не будут присутствовать зрители. Об этом сообщает телеканал CNN, в студии которого пройдут дебаты.

Тем самым политики будут лишены дополнительного стимула, который мог бы их подбадривать во время дебатов.

Сообщается, что также  во время выступления одного из кандидатов, микрофон другого будет отключен. Подобное решение может быть связано с «хаосом», который царил во время дебатов в 2020 году, когда Трамп неоднократно обрывал речь своего соперника и насмехался над ним.

Дебаты, которые пройдут 28 июня в 04:00 (по моск. времени), станут первыми в предвыборной гонке Трампа и Байдена перед президентскими выборами в США 5 ноября. Вторая телевизионная встреча пройдет 10 сентября.

Ранее журналист Сеймур Херш допустил, что кандидатуру Байдена могут заменить, если он проиграет первые дебаты Трампу.

#сша #Дональд Трамп #выборы в США #Джо Байден #теледебаты
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 