Байден и Трамп впервые в истории США проведут теледебаты без зрителей

Впервые в истории проведения телевизионных предвыборных дебатов в США на встрече действующего президента страны Джо Байдена и экс-лидера Дональда Трампа в зале не будут присутствовать зрители. Об этом сообщает телеканал CNN, в студии которого пройдут дебаты.

Тем самым политики будут лишены дополнительного стимула, который мог бы их подбадривать во время дебатов.

Сообщается, что также во время выступления одного из кандидатов, микрофон другого будет отключен. Подобное решение может быть связано с «хаосом», который царил во время дебатов в 2020 году, когда Трамп неоднократно обрывал речь своего соперника и насмехался над ним.

Дебаты, которые пройдут 28 июня в 04:00 (по моск. времени), станут первыми в предвыборной гонке Трампа и Байдена перед президентскими выборами в США 5 ноября. Вторая телевизионная встреча пройдет 10 сентября.

Ранее журналист Сеймур Херш допустил, что кандидатуру Байдена могут заменить, если он проиграет первые дебаты Трампу.