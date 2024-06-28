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Глава Еврокомиссии: ЕС должен вложить в оборону 500 миллиардов евро

Урсула фон дер Ляйен заявила, что эти средства необходимо вложить в оборону в ближайшие 10 лет.
Сергей Лебедев 2024-06-28 03:17:56
© Фото: Henning Kaiser dpa Global Look Press

В ближайшие десять лет ЕС необходимо дополнительно вложить в оборону 500 миллиардов евро. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, эти средства можно получить за счет прямого финансирования из бюджетов стран объединения, а также за счет собственных средств Евросоюза.

«Если учитывать все и основываться на открытой информации, то нам нужно дополнительно около 500 миллиардов евро на следующие 10 лет», - цитирует ТАСС слова главы ЕК.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал минувшие пять лет худшими в истории ЕС. Он призвал сменить Урсулу фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии, назвав ее неэффективной.

По мнению Виктора Орбана, если европейцы хотят идти в ногу с американцами, то им предстоит «снова вырасти». Под этим, пояснил политик, он подразумевает тот политический вес, который элита ЕС имела, но растеряла.

#ЕС #Оборона #евросоюз #Урсула фон дер Ляйен #деньги #финансирование #Бюджет
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