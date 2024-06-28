Байден и Трамп прибыли в Атланту для участия в теледебатах

Действующий президент США Джо Байден и бывший американский лидер Дональд Трамп прибыли в Атланту, где пройдут первые предвыборные теледебаты. Они состоятся в 04:00 по московскому времени.

Трампа в аэропорту встречали аплодисментами его сторонники, однако он не стал говорить ни с кем из присутствующих, а сразу же сел в автомобиль. Джо Байден же успел обняться с членами своего предвыборного штаба.

Напомним, сегодня в студии телеканала CNN пройдут телевизионные дебаты между двумя кандидатами в президенты США. В этот раз дебаты пройдут иначе, чем обычно, - в зале не будут присутствовать зрители, а также во время выступления одного из кандидатов микрофон соперника будет выключен.

Вторая встреча кандидатов состоится 10 сентября.