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Байден и Трамп прибыли в Атланту для участия в теледебатах

В Атланте пройдут первые предвыборные телевизионные дебаты, которые нетрадиционно для США в этот раз состоятся без зрителей.
Елизавета Кондрикова 2024-06-28 02:41:27
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Действующий президент США Джо Байден и бывший американский лидер Дональд Трамп прибыли в Атланту, где пройдут первые предвыборные теледебаты. Они состоятся в 04:00 по московскому времени.

Трампа в аэропорту встречали аплодисментами его сторонники, однако он не стал говорить ни с кем из присутствующих, а сразу же сел в автомобиль. Джо Байден же успел обняться с членами своего предвыборного штаба.   

Напомним, сегодня в студии телеканала CNN пройдут телевизионные дебаты между двумя кандидатами в президенты США. В этот раз дебаты пройдут иначе, чем обычно, - в зале не будут присутствовать зрители, а также во время выступления одного из кандидатов микрофон соперника будет выключен.

Вторая встреча кандидатов состоится 10 сентября. 

#сша #Дональд Трамп #выборы в США #Джо Байден #Атланта #теледебаты
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