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На Донецком направлении расчет «Торнадо-Г» накрыл скопление боевиков

Корректировку огня в режиме реального времени вели операторы БПЛА.
2024-06-28 07:49:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В ходе специальной операции артиллеристы группировки войск «Юг», поддерживая наступление мотострелковых и танковых подразделений, ежедневно наносят массированные удары по украинским националистам. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Так, недавно на Донецком направлении расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» уничтожил скопление пехоты ВСУ. Корректировку огня в режиме реального времени вели операторы БПЛА. Сразу после выполнения задачи боевая машина сменила позицию.

«Мы стараемся бить по тылам, по местам сосредоточения, где идет ротация украинских подразделений», - отметил военнослужащий с позывным Ястреб.

У «Торнадо-Г» основное отличие от своего предшественника РСЗО «Град» заключается в более совершенной системе управления огнем со спутниковой навигацией и компьютером расчета баллистических показателей, что позволяет автоматически наводиться на цели.

Напомним, ранее в МО РФ рассказали, как расчеты «Градов» уничтожили позиции боевиков на Сватовском направлении. Артиллеристы применили осколочно-фугасные боеприпасы.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #РСЗО #Град #Торнадо #МО РФ #юг #СВО
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