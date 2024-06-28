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ВС РФ «Искандером» уничтожили РСЗО M270 MLRS в Шевченково

Помимо РСЗО, были уничтожены автомобиль сопровождения и транспортно-грузовые автомобили с боекомплектом.
2024-06-28 16:59:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военные уничтожили американскую пусковую установку РСЗО M270 MLRS в Шевченково. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, приложив кадры с видеоподтверждением уничтожения.

Удар наносился оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М». С помощью беспилотников удалось вскрыть позицию, где находилась РСЗО. Наши военные дождались, пока машина въедет в ангар, где были специалисты по обслуживанию и эксплуатации РСЗО и грузовики с боекомплектом, после чего нанесли удар.

На снятом с разведывательного дрона видео видно, как происходит мощный взрыв. В воздух поднимаются густые клубы дыма.

ОТРК «Искандер» относится к высокоточному оружию, боевая часть ракеты способна уничтожить практически любую цель. Может использовать квазибаллистические ракеты, а также запускать крылатые ракеты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Минобороны России #спецоперация #МО РФ #СВО
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