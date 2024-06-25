МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Американский MQ-9 Reaper опасно сблизился с Су-34 ВКС РФ в Сирии

Российский летчик предотвратил столкновение.
Владимир Рубанов 2024-06-25 22:50:38
© Фото: defense.gov

Разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper проамериканской коалиции опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Попов.

Инцидент произошел днем 25 июня над населенным пунктом Эс-Сухне в провинции Хомс на высотах от 7 000 до 8 000 метров. Российский летчик своевременно предотвратил столкновение, говорится в сообщении.

В сирийском районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений со стороны истребителей F-15, F-16 и пары истребителей Rafale, сообщил также Юрий Попов.

Проамериканская коалиция продолжает создавать в небе над Сирией предпосылки для авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии, говорится в сообщении.

#вкс россии #сирия #су-34 #беспилотники #MQ-9 Reaper #Хомс #эт-танф
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 