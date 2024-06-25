Американский MQ-9 Reaper опасно сблизился с Су-34 ВКС РФ в Сирии

Разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper проамериканской коалиции опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Попов.

Инцидент произошел днем 25 июня над населенным пунктом Эс-Сухне в провинции Хомс на высотах от 7 000 до 8 000 метров. Российский летчик своевременно предотвратил столкновение, говорится в сообщении.

В сирийском районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений со стороны истребителей F-15, F-16 и пары истребителей Rafale, сообщил также Юрий Попов.

Проамериканская коалиция продолжает создавать в небе над Сирией предпосылки для авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии, говорится в сообщении.