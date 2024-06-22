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Путин подписал закон об ограничении плавающих ставок по кредитам

Потребительские кредиты с переменной ставкой можно будет выдавать только в двух случаях.
Мария Зайцева 2024-06-22 16:31:19
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает применение плавающих ставок по кредитам и займам населению и микропредприятиям. Документ об этом размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года. В нем указаны два случая, в которых можно будет выдавать потребительские кредиты с переменной ставкой.

В первом случае, если ипотечный заем выдан на срок не более 20 лет и на сумму от 200 до 1000 среднемесячных зарплат. При этом ставка может быть изменена максимум на треть, но не более чем на четыре процентных пункта.

Во втором случае, если обычный потребительский кредит выдан на сумму, которая превышает в 200 раз среднемесячную зарплату. При этом ограничений по сроку, на который выдается кредит, и на изменение ставки нет.

Ранее совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на значении в 16%.

#в стране и мире #кредит #Владимир Путин #займ #ставки #президент россии
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