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Бразилия выдала россиянку по делу о мошенничестве на 67 млн рублей

Она является сообщницей фигуранта по делу о мошенничестве, которого в начале июня также экстрадировали в Россию, это был первый случай выдачи Бразилией объявленного в розыск по линии Интерпола.
Елизавета Кондрикова 2024-06-28 02:10:40
© Фото: Ayal Margolin, XinHua Globallookpres

Бразилия экстрадировала россиянку, которая является сообщницей фигуранта по делу о мошенничестве на 67 миллионов рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Федеративной Республики Бразилия экстрадирована Вероника Лебедева. В России она обвиняется в совершении мошенничества», - цитирует ТАСС слова Ирины Волк.

Уточняется, что она была объявлена в международный розыск в 2020 году. Благодаря работе Интерпола, ее передали в Сан-Паулу сотрудникам российских правоохранительных органов, откуда ее доставят в Москву.

Лебедева является сообщницей Дениса Асфандьярова, которого также экстрадировали из Бразилии в начале июня. Он обвиняется в присвоении средств без выполнения взятых на себя обязательств, материальный ущерб превысил 67 миллионов рублей.   

Изначально в 2020 году ему выбрали меру пресечения в виде домашнего ареста, однако вскоре он покинул территорию России. Его задержали в Бразилии в прошлом году. Это являлось первым случаем выдачи Бразилией объявленного в розыск по линии Интерпола.

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