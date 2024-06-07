Бразилия впервые выдала РФ объявленного в розыск по линии Интерпола

Бразилия впервые экстрадировала в Россию объявленного в международный розыск злоумышленника, им оказался россиянин Денис Асфандьяров. По запросу Генпрокуратуры РФ его передали сотрудникам правоохранительных органов России в аэропорту Сан-Паулу. Транзитом через Турцию его доставят в Россию.

По информации МВД РФ, его обвиняют в мошенничестве, связанном с преднамеренным уклонением от обязательств в сфере предпринимательства в особо крупном размере. С 2017 по 2018 год Асфандьяров был коммерческим директором одной из фирм. Вступив в сговор с генеральным директором, он подписал контракты на поставку строительно-отделочных материалов с двумя строительными фирмами.

«В обмен поставщик получил право собственности на 29 квартир в строящемся жилом комплексе в городе Казани. Однако, получив предоплату, фигурант умышленно не выполнил взятые на себя обязательства. Материальный ущерб составил более 67 миллионов рублей», - указали в МВД.

В отношении Асфандьярова возбудили уголовное дело, ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако он скрылся за границей, а в марте 2020 года его объявили в международный розыск. Отмечается, что по линии Интерпола в 2023 году разыскиваемого Асфандьярова удалось задержать на территории Бразилии.