МИД: Армения примет участие в саммите НАТО

Армения получила приглашение принять участие в саммите НАТО в Вашингтоне, Ереван подтвердил свое присутствие на этой встрече. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МИД Ани Бадалян.

Уточняется, что Ереван примет участие в мероприятиях, предназначенных для стран-партнеров альянса. Других договоренностей по этому вопросу нет.

Напомним, в таком же формате в саммите примет участие Грузия.

Саммит пройдет 9-11 июля в столице США. Ранее в Вашингтоне заявили, что все страны-партнеры НАТО получат приглашение на партнерские мероприятия саммита.