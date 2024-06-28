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МИД: Армения примет участие в саммите НАТО

Ереван будет присутствовать на мероприятиях, предназначенных для стран-партнеров альянса.
Елизавета Кондрикова 2024-06-28 20:30:56
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Армения получила приглашение принять участие в саммите НАТО в Вашингтоне, Ереван подтвердил свое присутствие на этой встрече. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МИД Ани Бадалян.

Уточняется, что Ереван примет участие в мероприятиях, предназначенных для стран-партнеров альянса. Других договоренностей по этому вопросу нет.

Напомним, в таком же формате в саммите примет участие Грузия.

Саммит пройдет 9-11 июля в столице США. Ранее в Вашингтоне заявили, что все страны-партнеры НАТО получат приглашение на партнерские мероприятия саммита.

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