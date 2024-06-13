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Замминистра обороны Фомин провел встречу с послом Индии в РФ

В ходе встречи стороны подчеркнули дух «привилегированного стратегического партнерства» Москвы и Нью-Дели в военной сфере.
Елизавета Кондрикова 2024-06-13 20:30:41
© Фото: Минобороны РФ

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с послом Индии в РФ Винаем Кумаром, сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

«Встреча прошла в традиционной для российско-индийских отношений тёплой и дружественной обстановке», - говорится в сообщении.

На встрече были затронуты вопросы контактов в военной сфере и отмечено направление на дальнейшее укрепление двусторонних связей в военной и военно-технической сферах.

Уточняется, что сотрудничество Москвы и Нью-Дели в оборонной области будет продолжаться в духе «привилегированного стратегического партнерства».  

#Россия #Индия #Минобороны РФ #Александр Фомин #Военное сотрудничество #посол индии в рф
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