ВС РФ за неделю нанесли 17 групповых ударов по объектам на Украине

Российские военные за неделю нанесли 17 групповых ударов по Украине высокоточным оружием и ударными беспилотниками, сообщает Министерство обороны РФ.

«С 22 по 28 июня т. г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», - говорится в недельной сводке о проведении специальной военной операции.

В ходе ударов поражены объекты украинской энергетики, которые обеспечивали работу предприятий ВПК, военные аэродромы, логистические центры с вооружением, полученным Киевом от стран Запада, а также цеха сборки и места хранения ударных беспилотников и морских дронов. Также поражались пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.

В оборонном ведомстве заявили, что наши бойцы взяли под контроль Раздоловку в ДНР и заняли более выгодные рубежи. Населенный пункт был освобожден благодаря активным действиям подразделений «Южной» группировки войск.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.