МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ за неделю нанесли 17 групповых ударов по объектам на Украине

В ходе ударов российские военные применили высокоточное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты.
2024-06-28 14:57:21
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военные за неделю нанесли 17 групповых ударов по Украине высокоточным оружием и ударными беспилотниками, сообщает Министерство обороны РФ.

«С 22 по 28 июня т. г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», - говорится в недельной сводке о проведении специальной военной операции.

В ходе ударов поражены объекты украинской энергетики, которые обеспечивали работу предприятий ВПК, военные аэродромы, логистические центры с вооружением, полученным Киевом от стран Запада, а также цеха сборки и места хранения ударных беспилотников и морских дронов. Также поражались пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.

В оборонном ведомстве заявили, что наши бойцы взяли под контроль Раздоловку в ДНР и заняли более выгодные рубежи. Населенный пункт был освобожден благодаря активным действиям подразделений «Южной» группировки войск.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Украина #ВСУ #МО РФ #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 