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В ГД внесут проект о проверке знания русского языка у детей мигрантов

Авторы инициативы предлагают проводить собеседование перед приемом в школу.
Сергей Лебедев 2024-06-28 01:26:02
© Фото: Belkin Aleksey, news.ru, Globallookpress

Сегодня в Государственную думу внесут законопроект, согласно которому детей мигрантов будут проверять на знание русского языка перед приемом в школу. Об этом сообщает РИА Новости. Согласно документу, изменения хотят внести в федеральный закон «Об образовании».

Авторы инициативы предлагают устраивать собеседования, позволяющие установить уровень владения языком, соответствующий цели получения образования. При этом же порядок их проведения должно будет утверждать министерство просвещения.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что для эффективного обучения в школе необходимо свободно общаться на русском языке. Однако далеко не все дети иностранных граждан обладают необходимыми знаниями.

Напомним, накануне глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что необходимо ужесточить требования на экзамене по русскому языку для мигрантов. Они, по его словам, должны быть такими же, как для выпускников школ.

Ранее Владимир Путин отмечал, что стране нужны не просто трудовые мигранты, а люди с определенной подготовкой, со знанием русского языка и российских традиций.

#школа #мигранты #русский язык #законопроект #госдума #собеседование
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