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Музаев: экзамен для мигрантов по русскому должен быть как в школах

По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, здесь нет предвзятости к приезжим - закон должен быть одинаковым для всех.
Ирина Егорова 2024-06-27 13:35:33
© Фото: Александр Поготов, РИА Новости

Требования на экзамене по русскому языку для мигрантов необходимо сделать такими же, как для выпускников школ. Данное предложение озвучил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), посвященной правовым аспектам миграционной политики в современной России.

«Эти требования предъявляются к выпускникам девятых классов наших школ, к выпускникам одиннадцатых классов наших школ. То есть здесь никакой предвзятости к приезжим нет. Закон должен быть одинаков для всех», - объяснил Музаев.

Министр уточнил, что экзамен по русскому языку для получения разрешения на работу предложено включить раздел «Говорение», задания на определение навыков письма с обязательной фиксацией экзамена на видео. Также планируется повысить минимальный порог экзамена, необходимого для получения вида на жительство или гражданства.

Сейчас трудовые мигранты сдают тестирование по русскому языку как иностранному, по истории России и по основам законодательства страны. Дети мигрантов также, возможно, будут проходить тест на знание русского языка. Это предложение выдвинула омбудсмен Мария Львова-Белова, пока оно обсуждается.

Ранее Владимир Путин призвал как можно скорее вернуться к обсуждению миграционной политики в РФ. По его словам, стране нужны не просто трудовые мигранты, а люди с определенной квалификацией и подготовкой, со знанием русского языка и российских традиций.

#мигранты #русский язык #миграционная политика #экзамен #рособрнадзор #разрешение #тестирование
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