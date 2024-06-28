Рассмотрение апелляции по второму делу Белых отложили на 8 июля

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых обратился к суду с просьбой не переносить рассмотрение по его делу о злоупотреблении полномочиями на 8 июля. В этот день, по признанию экс-чиновника, он должен появиться на новой работе.

«Я 8 июля, честно говоря, выхожу на работу. Мне надо появиться перед сотрудниками в качестве нового работника», - попросил Белых.

Неделю назад Никита Белых вышел из колонии, в которой отбывал восьмилетний срок заключения по статье о взяточничестве. Сегодня суд в Кирове все-таки отложил рассмотрение апелляции по делу о злоупотреблении полномочиями как раз на 8 июля.

Никиту Белых задержали в Москве летом 2016 года. По версии следствия, бывший губернатор получил взятку в €400 тысяч в обмен на покровительство в бизнесе. Спустя месяц Белых потерял должность, а в 2018 году отправился в колонию. Свою вину в получении взятки он так и не признал.