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Экс-глава Кировской области Никита Белых вышел на свободу

Белых освободился из колонии после восьми лет заключения по делу о взятке.
Услада Дубинина 2024-06-21 08:55:45
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный на восемь лет за взятку, освободился из колонии. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на адвоката Андрея Грохотова. Сам Белых в письменном обращении к журналистам отметил, что чувствует себя хорошо. Он уточнил, что в ближайшие планах -  уделить внимание семье и работе.

«Сегодня в связи с условиями приговора Пресненского районного суда от 2018 года Никита Юрьевич был освобожден в СИЗО-1 города Кирова. Срок наказания, назначенный по приговору, истек. Он сейчас находится на свободе», - заявил адвокат.

Оперативники ФСБ задержали Никиту Белых в 2016 году при получении взятки на сумму 400 тысяч евро в одном из ресторанов Москвы. После задержания Владимир Путин лишил Белых полномочий губернатора «в связи с утратой доверия». В 2018 году экс-главу Кировской области приговорили к восьми годам колонии строгого режима по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере.

В 2021 году на Никиту Белых следственные органы возбудили новое уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ за злоупотребление должностными полномочиями. Экс-губернатор был приговорен к двум с половиной годам колонии и освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.

#Кировская область #колония #лишение свободы #Никита Белых
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