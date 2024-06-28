Воздушный шар с Украины уничтожили в Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили над Белгородской областью малоразмерный воздушный шар, сообщает Минобороны РФ.

Шар был запущен в российское воздушное пространство с территории Украины, говорится в сообщении. Это произошло 28 июня около 11.00 по московскому времени.

О пострадавших людях и объектах инфраструктуры ведомство не сообщает.

Ранее аналогичный объект был сбит над территорией Ростовской области. Над Белгородской областью накануне ночью был сбит беспилотник.