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Воздушный шар с Украины уничтожили в Белгородской области

Инцидент произошел около 11.00 по московскому времени.  
Ирина Егорова 2024-06-28 13:24:37
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили над Белгородской областью малоразмерный воздушный шар, сообщает Минобороны РФ.

Шар был запущен в российское воздушное пространство с территории Украины, говорится в сообщении. Это произошло 28 июня около 11.00 по московскому времени.

О пострадавших людях и объектах инфраструктуры ведомство не сообщает.

Ранее аналогичный объект был сбит над территорией Ростовской области. Над Белгородской областью накануне ночью был сбит беспилотник. 

#в стране и мире #Минобороны РФ #пво #Украина #белгородская область #Воздушный шар
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