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Над Московской, Тверской и Белгородской областями сбиты семь БПЛА

Над Тверской областью сбиты четыре беспилотника, над Московской - два, над Белгородской - один.
Ирина Егорова 2024-06-27 08:20:47
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило, что за минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны отразили атаку семи беспилотников ВСУ. Таким образом, была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по трем регионам страны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре БПЛА над территорией Тверской, два БПЛА над территорией Московской и один БПЛА над территорией Белгородской областей», - сказано в сообщении пресс-службы.

О пострадавших и разрушениях оборонное ведомство не сообщает.

Власти Тверской области уточнили, что БПЛА атаковали Конаковский муниципальный округ. На месте работают специалисты экстренных служб, «которые ликвидируют последствия падения БПЛА».

#Минобороны #в стране и мире #пво #бпла #беспилотники #атака #область #Киевский режим
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