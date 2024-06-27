Над Московской, Тверской и Белгородской областями сбиты семь БПЛА

Минобороны России сообщило, что за минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны отразили атаку семи беспилотников ВСУ. Таким образом, была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по трем регионам страны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре БПЛА над территорией Тверской, два БПЛА над территорией Московской и один БПЛА над территорией Белгородской областей», - сказано в сообщении пресс-службы.

О пострадавших и разрушениях оборонное ведомство не сообщает.

Власти Тверской области уточнили, что БПЛА атаковали Конаковский муниципальный округ. На месте работают специалисты экстренных служб, «которые ликвидируют последствия падения БПЛА».