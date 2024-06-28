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Путин заявил, что РФ и Белоруссия создают легкий многоцелевой самолет

Уральский завод гражданской авиации и авиаремонтный завод в белорусских Барановичах сообща работают над созданием такого самолета.
Андрей Аркадьев 2024-06-28 12:49:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Москва и Минск совместно производят самолет легкого типа, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания XI Форума регионов России и Белоруссии.

«Уральский завод гражданской авиации и авиаремонтный завод в белорусских Барановичах сообща работают над созданием легкого многоцелевого самолета», - сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия планируют совместное производство легкого многоцелевого самолета «Освей», который будет сочетать в себе высокие технологии и инновационные разработки. Проект станет еще одним шагом в углублении интеграции между Россией и Белоруссией.

В прошлом месяце во время визита в Татарстан заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик заявил, что первый опытный легкий самолет «Освей» должны изготовить в 2026 году.

#Самолет #Путин #белоруссия #РФ
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