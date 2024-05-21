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Россия и Белоруссия произведут первый самолет «Освей» в 2026 году

Из России есть заказ произвести 90 самолетов на территории Белоруссии в ближайшее время.
Услада Дубинина 2024-05-21 20:35:22
© Фото: Валерий Шарифулин РИА Новости

Опытный образец самолета «Освей» будет произведен совместно Россией и Белоруссией в 2026 году, об этом заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик во время визита в Татарстан.

«Задача стоит, чтобы в 2026 году у нас первый опытный образец, разработанный совместно с нашими российскими партнерами, был произведен», - сообщает Правительство со ссылкой на слова Пархомчика.

Пархомчик уточнил о праве Белоруссии производить самолет «Освей», а также рассказал о «твердом» заказе России произвести 50% от 180 самолетов в ближайшее время. Работа над воздушным судном уже идет на «558 авиаремонтном заводе» в Брестской области. Известно, что Белоруссия и Россия планируют реализовывать направление по производству авиации «в рамках 407-го авиаремонтного завода в Минске и Казанского завода гражданской авиации».

#в стране и мире #производство #Самолет #белоруссия #Сотрудничество
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