Россия и Белоруссия произведут первый самолет «Освей» в 2026 году

Опытный образец самолета «Освей» будет произведен совместно Россией и Белоруссией в 2026 году, об этом заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик во время визита в Татарстан.

«Задача стоит, чтобы в 2026 году у нас первый опытный образец, разработанный совместно с нашими российскими партнерами, был произведен», - сообщает Правительство со ссылкой на слова Пархомчика.

Пархомчик уточнил о праве Белоруссии производить самолет «Освей», а также рассказал о «твердом» заказе России произвести 50% от 180 самолетов в ближайшее время. Работа над воздушным судном уже идет на «558 авиаремонтном заводе» в Брестской области. Известно, что Белоруссия и Россия планируют реализовывать направление по производству авиации «в рамках 407-го авиаремонтного завода в Минске и Казанского завода гражданской авиации».