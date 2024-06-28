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Карпин продлил контракт с РФС на четыре года

В руководстве РФС заявили, что новый контракт с Валерием Карпиным подтверждает обоюдный настрой сторон на долгосрочное сотрудничество.
Ян Брацкий 2024-06-28 11:24:40
© Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Валерий Карпин продлил контракт с Российским футбольным союзом и до 2028 года останется на посту главного тренера национальной сборной. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

«Четырехлетний контракт подтверждает наше взаимное доверие и готовность к долгосрочному сотрудничеству», - заявил президент РФС Александр Дюков.

Карпин возглавил тренерский штаб сборной РФ по футболу в 2021 году. Под его руководством команда провела семь официальных матчей и 10 товарищеских игр, одержав 11 побед, сыграв пять ничьих и потерпев одно поражение. Карпин поблагодарил РФС за оказанное доверие и возможность продолжить работу с лучшими футболистами страны.

«Очень надеюсь, что в этом цикле нам предстоят не только товарищеские матчи, но и участие в официальных турнирах», - отметил он.

В настоящее время Валерий Карпин совмещает должность главного тренера сборной с руководством футбольным клубом «Ростов».

#Спорт #Футбол #контракт #тренер #РФС #валерий карпин
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