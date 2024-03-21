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Карпин оценил скорость выбежавшего на поле фаната и «позвал» его в сборную

Болельщик пробежал через все поле, сумев увернуться от десятка стюардов, прежде чем его поймали.
Ян Брацкий 2024-03-21 23:23:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Футбольный болельщик выбежал на поле во время товарищеского матча сборных России и Сербии в Москве. Инцидент произошел в середине второго тайма. Фанат успел пробежать через все поле, пока стюарды догнали его и повалили на газон. Игроки все это время терпеливо ждали, когда можно будет возобновить игру. На послематчевой пресс-конференции главный тренер российской команды Валерий Карпин отметил физические кондиции болельщика, которого не могли поймать десять стюардов. Специалист в шутку предложил взять его в сборную.

Что касается самой игры, то матч завершился уверенной победой подопечных Валерия Карпина. Наша сборная одолела сербов со счетом 4:0. Открыл счет голам Антон Миранчук, точно пробивший с одиннадцатиметровой отметки в первом тайме. Спустя несколько минут Максим Осипенко удвоил преимущество россиян. После перерыва Алексей Миранчук сделал счет 3:0, а Иван Сергеев довел дело до разгрома. Ассистировал ему Арсен Захараян. Он же отличился под занавес встречи, но судьи не засчитали пятый мяч.

Товарищеский характер встречи омрачил эпизод в первом тайме, когда арбитр показал сербскому игроку Милану Гайичу красную карточку за фол в собственной штрафной. После этого нарушения в ворота сербов был назначен пенальти.

#Спорт #Россия #Сербия #Футбол #сборная #валерий карпин
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