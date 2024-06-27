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Мощные взрывы прогремели в Полтаве

Сразу в 12 регионах Украины объявлена воздушная тревога.
Ян Брацкий 2024-06-27 08:32:34
© Фото: Sergei Chuzavkov, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Полтаве на фоне объявленной воздушной тревоги гремят взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

«Полтава - взрывы», - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.

К этому часу воздушная тревога объявлена сразу в 12 регионах Украины, сообщили в Министерстве цифровой трансформации страны.

Первые сигналы тревоги раздались в Полтавской области около половины второго ночи по местному времени. Через пару часов предупреждение об угрозе с воздуха отменили, но спустя десять минут сирены завыли вновь, пишет «360».

В ночь на четверг тревогу объявляли в Киеве, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях Украины. Также на этой неделе гремело на территории Одессы и области.

#Украина #Полтава #взрывы #воздушная тревога
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