Мощные взрывы прогремели в Полтаве

В Полтаве на фоне объявленной воздушной тревоги гремят взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

«Полтава - взрывы», - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.

К этому часу воздушная тревога объявлена сразу в 12 регионах Украины, сообщили в Министерстве цифровой трансформации страны.

Первые сигналы тревоги раздались в Полтавской области около половины второго ночи по местному времени. Через пару часов предупреждение об угрозе с воздуха отменили, но спустя десять минут сирены завыли вновь, пишет «360».

В ночь на четверг тревогу объявляли в Киеве, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях Украины. Также на этой неделе гремело на территории Одессы и области.