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На Тихоокеанском флоте прошли двухсторонние учения группировок сил

За 10 дней военные моряки выполнили более 650 боевых упражнений с практическим применением оружия.
2024-06-28 05:30:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Тихоокеанском флоте ВМФ России завершились двусторонние учения группировок сил. Они проводились с 18 по 28 июня в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей под руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны РФ.

В военном ведомстве отметил, что учения впервые в текущем году провели в двустороннем формате, так как разыгрывались между Приморской флотилией разнородных сил ТОФ и объединенным командованием Войск и сил на Северо-востоке России (ОКВС).

На заключительном этапе учений силы ОКВС пытались высадить морской десант на острова Курильской гряды. При этом корабельные тактические группы Приморской флотилии разнородных сил ТОФ не дали противоборствующей стороне реализовать эти планы.

Для обнаружения десанта «врага» задействовали морскую авиацию Тихоокеанского флота. Артиллерийский огонь по мишеням вели надводные корабли.

За 10 дней учений военные моряки выполнили более 650 боевых упражнений с практическим применением оружия. Были задействованы около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 20 самолетов и вертолетов, подразделения морской пехоты и береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #учения #Минобороны России #корабли #тоф #МО РФ
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