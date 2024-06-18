МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Силы ТОФ начали развертывание в рамках учения в акватории Тихого океана

Учения пройдут с 18 по 28 июня в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей.
2024-06-18 06:01:56
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Силы Тихоокеанского флота (ТОФ) начали развертывание из пунктов базирования в назначенные районы в рамках планового двустороннего учения, которое проведут с 18 по 28 июня в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей. Мероприятия пройдут под руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины.

Учение в этом году будет двусторонним, так как разыгрывается между Приморской флотилией разнородных сил ТОФ и объединенным командованием войск и сил на северо-востоке Российской Федерации. Моряки отработают противолодочные действия, научатся организовывать оборону отрядов кораблей на переходе морем и наносить совместные ракетные удары по корабельным группировкам условного противника.

В ходе мероприятий военнослужащие потренируются отражать нападения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров  противника, а также выполнят комплекс практических учебно-боевых упражнений.

Всего в двустороннем учении задействовано около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 20 самолетов и вертолетов морской авиации ТОФ, в том числе дальние противолодочные самолеты Ту-142мз, Ил-38 и Ил-38Н, вертолеты Ка-29 и Ка-27 в противолодочном и поисково-спасательном вариантах. К учениям также привлекаются подразделения морской пехоты ТОФ, боевые расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

Ранее боевые корабли России и Египта провели учения в Средиземном море. Во время тренировки моряки отработали формирование отряда боевых кораблей и совместное тактическое маневрирование.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #учения #корабли #тоф #Тихий океан
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
СВО. Трофеи
2
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
3
Связь в СВО
4
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
5
Командный пункт системы ПРО
6
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
7
Духовное оружие
8
Станкостроение. Фильм 2
9
Ремзаводы
10
Станкостроение. Фильм 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 