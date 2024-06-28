Гутерреш назвал Россию фундаментальной основой работы ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал Россию «большой силой», которая является фундаментальной основой формирования и работы ООН. Об этом генсек заявил в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

«Советский Союз и Россия были совершенно необходимы для формирования ООН. Они являются фундаментальной основой работы ООН. Безусловно, это большая страна и большая сила», - сказал Гутерреш.

Он также призвал страны поддерживать открытый и честный диалог, чтобы избежать проблем, которые обычно появляются в ООН из-за «сверхдержав».

Напомним, ранее глава МВД России Владимир Колокольцев указал на процесс политизации международных организаций и привел в пример попытки Запада исключить Россию из Интерпола.