Колокольцев заявил о попытках стран Запада исключить РФ из Интерпола

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провел встречу с заместителем Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа, на которой обсудил украинский удар по Севастополю 23 июня, работу полицейских миротворцев и их участие в операциях, а также русофобские настроения в мире.

«Российский Министр призвал дать должную оценку со стороны ООН очередному чудовищному преступлению киевского режима – ракетным ударам 23 июня по Крымскому полуострову, в результате которых есть погибшие и раненые», - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Министр также отметил случаи политизации международных площадок, указав на попытки некоторых стран Запада исключить Россию из Интерпола в обход устава организации, передает RT. По словам Колокольцева, подобные маневры Запада являются политически мотивированными и не имеют под собой никакого основания.

Напомним, накануне глава российского МВД прибыл в Нью-Йорк для участия в IV саммите руководителей органов полиции государств - членов ООН 26-27 июня. На конференции будут обсуждать вопросы укрепления международного мира, безопасности и развития.