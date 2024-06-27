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Колокольцев заявил о попытках стран Запада исключить РФ из Интерпола

Ранее министр прибыл в Нью-Йорк для участия в IV саммите руководителей органов полиции государств - членов ООН 26-27 июня.
Елизавета Кондрикова 2024-06-27 02:17:50
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool Globallookpress

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провел встречу с заместителем Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа, на которой обсудил украинский удар по Севастополю 23 июня, работу полицейских миротворцев и их участие в операциях, а также русофобские настроения в мире.  

«Российский Министр призвал дать должную оценку со стороны ООН очередному чудовищному преступлению киевского режима – ракетным ударам 23 июня по Крымскому полуострову, в результате которых есть погибшие и раненые», - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Министр также отметил случаи политизации международных площадок, указав на попытки некоторых стран Запада исключить Россию из Интерпола в обход устава организации, передает RT. По словам Колокольцева, подобные маневры Запада являются политически мотивированными и не имеют под собой никакого основания.

Напомним, накануне глава российского МВД прибыл в Нью-Йорк для участия в IV саммите руководителей органов полиции государств - членов ООН 26-27 июня. На конференции будут обсуждать вопросы укрепления международного мира, безопасности и развития.

#ООН #Нью-Йорк #МВД РФ #Ирина Волк #Интерпол #владимир колокольцев
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