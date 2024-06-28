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Госдеп: США удвоят усилия по сдерживанию КНДР из-за ее сближения с РФ

В Вашингтоне также заявили о необходимости ужесточения санкций в отношении тех, кто способствует торговле между Россией и КНДР.
Сергей Лебедев 2024-06-28 00:22:04
© Фото: Артур Габдрахманов, Sputnik/РИА Новости

США намерены удвоить свои усилия по сдерживанию КНДР на фоне ее сближения с Россией. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, комментируя недавний визит Владимира Путина в Пхеньян.

«Нам не остается ничего, кроме как удвоить свой потенциал сдерживания, продолжать укреплять двусторонние альянсы как с Республикой Корея, так и Японией, наращивать идущую трехстороннюю работу, в том числе в сфере безопасности», - сказал он.

Дэниел Критенбринк также заявил о необходимости ужесточения санкций в отношении тех, кто способствует торговле между Россией и КНДР.

Напомним, с 18 по 20 июня Владимир Путин посетил с государственным визитом Северную Корею и Вьетнам. В ходе встреч с главами государств российский лидер подписал ряд двусторонних соглашений о сотрудничестве в различных сферах. 

#Россия #сша #КНДР #санкции #Вашингтон #Госдеп #усилия
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