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В Киеве, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях прогремели взрывы

Во всех регионах страны объявлена воздушная тревога.
Сергей Лебедев 2024-06-27 03:47:46
© Фото: Pavlo Palamarchuk, Keystone Press Agency, Global Look Press

В ночь на четверг в Киеве, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях Украины прогремели взрывы. Об этом сообщают местные средства массовой информации со ссылкой на мониторинговые группы.

Согласным данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, во всех регионах страны объявлена воздушная тревога. Людей призвали проследовать в убежища.

Напомним, в минувший понедельник сообщалось о взрыве в Одессе. Информацию о происшествии подтверждал мэр города Геннадий Труханов.

В этот же день в Одесской области объявлялась воздушная тревога.

#взрыв #Украина #Киев #воздушная тревога
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