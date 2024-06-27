В Киеве, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях прогремели взрывы

В ночь на четверг в Киеве, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях Украины прогремели взрывы. Об этом сообщают местные средства массовой информации со ссылкой на мониторинговые группы.

Согласным данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, во всех регионах страны объявлена воздушная тревога. Людей призвали проследовать в убежища.

Напомним, в минувший понедельник сообщалось о взрыве в Одессе. Информацию о происшествии подтверждал мэр города Геннадий Труханов.

В этот же день в Одесской области объявлялась воздушная тревога.