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В Коми ввели режим ЧС после схода поезда с рельсов

Глава республики Владимир Уйба дал необходимые указания министерствам и региональным комитетам.
Сергей Лебедев 2024-06-27 02:42:02
© Фото: sztproc, Telegram

В Коми после схода с рельсов вагонов пассажирского поезда Воркута - Новороссийск ввели режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ накануне вечером подписал глава республики Владимир Уйба.

В документе даны указания министерствам и региональным комитетам, а также руководителю муниципального округа «Инта». Контроль за исполнением указа Владимир Уйба оставил за собой. 

Напомним, крупное происшествие случилось в минувшую среду на перегоне Инта-1 - Угольный Северной железной дороги. В результате инцидента пострадали 40 человек.

По предварительным информации, авария произошла из-за того, что река подмыла железнодорожную насыпь после обильных дождей.

#Республика Коми #происшествие #ЧП #ранение #сход с рельсов
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