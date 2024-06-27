В Коми ввели режим ЧС после схода поезда с рельсов

В Коми после схода с рельсов вагонов пассажирского поезда Воркута - Новороссийск ввели режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ накануне вечером подписал глава республики Владимир Уйба.

В документе даны указания министерствам и региональным комитетам, а также руководителю муниципального округа «Инта». Контроль за исполнением указа Владимир Уйба оставил за собой.

Напомним, крупное происшествие случилось в минувшую среду на перегоне Инта-1 - Угольный Северной железной дороги. В результате инцидента пострадали 40 человек.

По предварительным информации, авария произошла из-за того, что река подмыла железнодорожную насыпь после обильных дождей.