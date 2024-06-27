В России может появиться новая стипендия для студентов вузов

Министерство образования и науки РФ предложило ввести новую социальную стипендию для учащихся в вузах родителей детей дошкольного возраста. Матери и отцы смогут получить выплату в размере МРОТ.

«Минобрнауки России направило в Минтруд России предложения о включении в национальный проект "Семья" ежемесячной социальной стипендии обучающимся матерям (отцам) с ребенком (детьми) на содержание детей дошкольного возраста в размере МРОТ», - сообщает ТАСС.

По данным ведомства, в почти 500 российских университетах сейчас уже выплачивается материальная помощь студенткам, которые родили ребенка во время обучения. Существуют и выплаты матерям-одиночкам или отцам в высших образовательных учреждениях.

Минимальный размер оплаты труда в России в 2024 году равен составляет 19 242 рублей в месяц. В 2025 года ожидается, что МРОТ увеличится до 22 тысяч рублей в месяц.