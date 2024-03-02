Назван самый обсуждаемый нацпроект из послания Путина ФС РФ

Предложения президента России Владимира Путина о новом нацпроекте «Семья», озвученные главой государства в послании ФС РФ, вызвали наибольший интерес россиян. Об этом свидетельствуют данные мониторинга соцсети и СМИ Brand Analytics.

«Среди национальных проектов самое большое внимание пользователей соцмедиа получила "Семья", что говорит о высокой поддержке среди населения этой инициативы», - приводит Радио Sputnik статданные.

Аналитики отмечают, что выступление Путина в первые пять часов с начала трансляции вызвало большой отклик в СМИ: зафиксировано 120 тысяч публичных русскоязычных публикаций по темам послания. Эти сообщения собрали свыше 1,9 млн пользовательских реакций.

Помимо нацпроекта «Семья» население страны особо заинтересовали «Молодежь России» и «Время героев», новая кадровая программа для привлечения в органы власти и управления ветеранов и участников СВО.