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Назван самый обсуждаемый нацпроект из послания Путина ФС РФ

Россиян особо заинтересовали новые положения нацпроекта «Семья».
Ирина Елагина 2024-03-02 19:07:01
© Фото: Антон Подгайко, РИА Новости

Предложения президента России Владимира Путина о новом нацпроекте «Семья», озвученные главой государства в послании ФС РФ, вызвали наибольший интерес россиян. Об этом свидетельствуют данные мониторинга соцсети и СМИ Brand Analytics.

«Среди национальных проектов самое большое внимание пользователей соцмедиа получила "Семья", что говорит о высокой поддержке среди населения этой инициативы», - приводит Радио Sputnik статданные.

Аналитики отмечают, что выступление Путина в первые пять часов с начала трансляции вызвало большой отклик в СМИ: зафиксировано 120 тысяч публичных русскоязычных публикаций по темам послания. Эти сообщения собрали свыше 1,9 млн пользовательских реакций.

Помимо нацпроекта «Семья» население страны особо заинтересовали «Молодежь России» и «Время героев», новая кадровая программа для привлечения в органы власти и управления ветеранов и участников СВО.

#в стране и мире #семья #Владимир Путин #нацпроект #послание федеральному собранию
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